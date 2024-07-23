Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Koordinasyon çalışması ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili ekip, yarın Ruzomberok maçı için özel uçakla Slovakya'ya hareket edecek.