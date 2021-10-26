Trabzonspor sağ gösterip sol vurdu

Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hata yapmayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, birçok istatistikte de zirvede yer alırken, bu sezon en çok golü sol ayakla buldu.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (7), Beşiktaş ile birlikte en fazla gol atan takım olurken ligin yenilgisiz tek takımı oldu. Karadeniz ekibinin kaydettiği 20 golün bir tanesini rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon kaydettiği gollerin 3'ünü kafa, 4'ünü sağ ayakla bulurken, 12 golü ise sol ayakla buldu. 45 dakikada bir gol atan bordo-mavililer duran toptan 1, ceza sahası dışından 3 ve ceza sahası içinden ise 17 golü hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi bu sezon kazandığı 4 penaltı atışını ise gole çevirmeyi başardı.