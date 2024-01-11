Trabzonspor - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Papara Park

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Visca, Fountas, Onuachu

Yılport Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Lobumir, Musti, Youssef, Taylan, Carlo, Emre, Mami, Marius

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe maç kadrosunda yer almıyor. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.

Samsunspor ise son karşılaşmasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek ligde 2 maç sonra 3 puan almıştı. Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için Trabzonspor'u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, maç kadrosunda yer almıyor.