Trabzonspor - Samsunspor rakamlar

Hazırlık Kulüpler maçında Trabzonspor ile Samsunspor, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Trabzonspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Samsunspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 541 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Trabzonspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Samsunspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Trabzonspor önceki hafta Trabzonspor U21 mücadelesinde 6-1 kazandı.

Samsunspor ise Trabzonspor karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

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