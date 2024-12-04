Trabzonspor, Savic transferinde hayal kırıklığı yaşıyor: Sadece 149 dakika!

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefan Savic'ten yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle verim alamadı.

Bordo-mavililer, sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid takımından ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı oyuncu ile yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euro'ya 3 senelik sözleşme imzaladı.

Stefan Savic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 14 haftasında sadece 3 maçta 149 dakika görev yapabildi.

SADECE 1 MAÇTA 90 DAKİKA Tecrübeli savunma oyuncusu, ligde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı. Savic, ligin ilk haftasındaki Net Global Sivasspor maçında 45 dakika, ligin 3. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasında 14 dakika, ligin 5. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında da 90 dakika oynadı. REKLAM Trabzonspor, Karadağlı futbolcunun forma giydiği 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR YAŞADI Trabzonspor ile 27 Temmuz'da sözleşme imzalayan Karadağlı oyuncu, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivaspor ile yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Ağustos'ta Rapid Wien ile oynanan maç öncesinde sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiği açıklanan Savic, kadrodan çıkartıldı. Süper Lig'in ikinci haftasında 1 Eylül'de oynanan İkas Eyüpspor maçı öncesi ısınan Karadağlı oyuncunun sağ üst adalesinde gerginlik hissettiği ve kadrodan çıkarıldığı aktarıldı. Son olarak 20 Eylül'de yapılan bir başka açıklamada ise Bellona Kayserispor ile oynanan 3. hafta erteleme maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun, sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.