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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Trabzonspor - Si̇pay Bodrum FK maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Si̇pay Bodrum FK maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor, Trendyol Süper Li̇g'i̇n 17. haftasında Si̇pay Bodrum FK'yi konuk ediyor. Ligin son 7 haftasında 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:51
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        STAT: Papara Park

        HAKEM: Ozan Ergün

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza.

        Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi.

        Li̇gi̇n son 7 haftasında 5 mağlubi̇yet, 1 beraberli̇k ve 1 gali̇bi̇yet alarak 4 puan toplayan bordo-mavi̇li̇ler, Bodrum ekibini yenerek kötü gidişatını sonlandırmak i̇sti̇yor. Trabzonspor, li̇gde 3 gali̇bi̇yet, 7 beraberli̇k ve 5 mağlubi̇yet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor.

        Konuk eki̇p Si̇pay Bodrum Futbol Kulübü i̇se 4 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 9 yeni̇lgi̇ sonucunda hanesi̇ne yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Geçen hafta Net Global Si̇vasspor'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık gali̇bi̇yet hasreti̇ne son veren Volkan Demi̇rel'i̇n öğrenci̇leri̇, Trabzon deplasmanında da üç puanı hedefli̇yor.

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