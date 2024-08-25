Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında perşembe günü İsviçre ekibi St. Gallen'le karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.