Trabzonspor, taktik çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman'ın antrenmanda futbolcuları sık sık uyarması dikkat çekti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira katılmadı. Novak ise takımda ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanda kondisyon çalışmalarının ardından taktik çalışma gerçekleştirildi.
KARAMAN, SIK SIK OYUNU DURDURUP UYARILARDA BULUNDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, taktik antrenmanı sırasında sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. Karaman, oyuncularından daha çabuk oynamalarını ve topla temaslarının daha az olmasını isteyerek, "Saha içerisinde hareketliliği ihmal etmeyelim. Rakibe kendi sahasında baskı yapıp çıkartmamaya çalışalım. Adam paylaşımı bizim için önemli. Faul yapmadan baskı yapmak, mücadele etmek ise olmazsa olmazımız" dedi. Karaman, antrenmanda yapılan basit pas hatalarına kızarak, oyuncularını bu konuda birçok kez uyarıda bulundu.
UĞURCAN VE HÜSEYİN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bu arada Ankaragücü maçında sol arka adalesinde yırtık meydana geldiği için Galatasaray maçında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır ve ayağında ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlayamayan Hüseyin Türkmen de bugün takımla çalışmalara başladı.
ÖĞRENCİLERDEN FUTBOLCULARA GÜL
Öte yandan antrenman öncesi bir grup ilköğretim okulu öğrencileri teknik heyet ve futbolculara sevgilileri günü nedeniyle gül ver diler.
Bordo-mavililer, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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