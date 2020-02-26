İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor mu?

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Pereira, Yusuf, Hosseini, Sturridge ile Costa katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca izinli olan Sörloth da bugünkü antrenmanda yer aldı.

MESSIAS´A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman sonrasında ise 30'uncu yaşına giren stoper oyuncusu Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias´a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.