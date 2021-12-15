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Trabzonspor, taraftarı önünde 5'te 5 hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 13 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı Hatayspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak evinde üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor

Trabzonspor, taraftarı önünde 5'te 5 hedefliyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak 27 maç sonra yenilgiyle tanışmıştı. Bu sezon şampiyonluk yarışında ilk kez 3 puan bırakan bordo-mavililer 18 Aralık Cumartesi günü ağırlayacağı Hatayspor karşısından galibiyetle ayrılarak kaldığı yerden devam istiyor. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında alacağı 3 puanla evinde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor'u yenmişti. Taraftarı önünde Hatayspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan elde etmesi halinde, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 maçlık seriye ulaşacak.

EVİNDE 13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor evinde 13 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

TARAFTAR İLGİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Trabzon'a dönüşünde bordo-mavili taraftarlar, havaalanında karşılayarak büyük bir moral verdiği takımını, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacağı Hatayspor maçında yalnız bırakmayacak. Satışa çıktığı ilk günden itibaren biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar şimdiye dek 30 bine yakın bilet alırken, maçın oynanacağı güne kadar sayının artması bekleniyor.

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