Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 7 oyuncu, takımda yer almadı.

Bordo-mavili takımda karın kasından sakatlığı açıklanan Uğurcan Çakır ile kasıklarındaki ağrısına karşın Kopenhag maçında oyunun son bölümlerinde süre alan Anastasios Bakasetas ve kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemedi.

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da maç kadrosuna alınamadı.

Kolundan ameliyat edilen Edin Visca hariç sakatlığı bulunan tüm oyuncular, kulübede yer alarak arkadaşlarına destek verdi.

MUHAMMET TAHA TEPE İLK KEZ

Uğurcan'ın yokluğunda kaleye geçen Muhammet Taha Tepe, ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.

Trabzonspor'a 2020-2021 sezonu başında Altınordu'dan transfer edilen 21 yaşındaki kaleci, geçen sezon Turgutluspor'da kiralık olarak görev yapmıştı.

Sezon başında Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasıyla Uğurcan Çakır'ın yokluğunda genç kaleci, ilk kez forma giydi.

BORDO-MAVİLİLERDE ÜÇ FARKLI OYUNCU

Trabzonspor'da hafta içi Kopenhag ile oynanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın yerine Muhammet Taha Tepe, Denswil'in yerine Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür'ün yerine Trezeguet forma giydi.

Karadeniz ekibinde kaptanların yokluğunda Vitor Hugo, kaptanlık bandını koluna taktı.

Yeni transferler Montassir Lahtimi ile Jean-Philippe Gbamin, ilk kez yedek kulübesinde yer aldı.