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        Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ile yollarını ayırdı

        Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 18:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:59
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        Trabzonspor'da ayrılık açıklandı
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        Trabzonspor'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da kadro planlaması doğrultusunda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, son olarak Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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