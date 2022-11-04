Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros maçının ardından yaptığı açıklamada, “9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Ferencvaros’u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuçla yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dönemlerin belki de ilk yarısı bakımından pozisyon zenginliği bakımından rakibe baskı açısından ilk yarıda oynanan futboldan büyük keyif aldık. İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Daha farklı bir maç olabilirdi. Grubun liderini tek yenen takımız. Trabzonspor’un olduğu her yerde mücadele vardır. Rakibimi bir üst tura çıktığı için tebrik ediyorum. Oyuncularımı da ortaya koydukları mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Başakşehir ve Sivasspor gruptan çıktı, onlara da başarılar diliyorum. Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum. Ülke puanına katkı sağlıyorlar” dedi.

"LİGİN GÜÇLÜ EKİPLERİNDEN BİRİYLE OYNAYACAĞIZ"
Bordo-mavili takımın başında 100. maçına çıkması ile ilgili olarak ise konuşan Avcı, “Trabzonspor ailesine taraftarına, kulüp başkanına, yönetimine, bütün personeline, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum, harika duygular yaşıyoruz. Çok mutluyum. Taraftarımızı pazar gününden itibaren ful bir şekilde tribüne bekliyorum. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle oynayacağız. İkinci şampiyonluk yolunda giderken onları yanımızda istiyorum” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste 2022: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var, kaçıncı sıraya yükseldi?
FUTBOL UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Lider tamamlamak çok değerli"
FUTBOL "Lider tamamlamak çok değerli"
Yıldız futbolcu emekli oluyor... Gerard Pique futbola veda ediyor! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Pique futbolu bırakıyor!
Slavia Prag: 1 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU - UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı özeti ve golleri izle
FUTBOL Lider Yiğido!
Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Tarih yazıyor - Son dakika FB haberleri
FUTBOL Arda Güler fırtınası!
Kante'nin Beşiktaş yanıtı gündem oldu! - Spor haberleri
FUTBOL Kante'nin Beşiktaş yanıtı gündem oldu
Galatasaray'dan son dakika transfer haberi! Cengiz Ünder için Marsilya'nın kapısı çalınıyor... - GS haberleri
FUTBOL Flaş gelişme! Hedef Cengiz Ünder
Arda Güler'den gol sonrası annesine mesaj!
FUTBOL Arda: Annecim seni çok seviyorum
Trabzonspor - Ferencvaros: 1-0 (MAÇ SONUCU) | UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı golleri ve özeti izle
FUTBOL Trabzonspor'a galibiyet yetmedi!
Slavia Prag - Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda ve şifreli mi? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor maçı şifresiz canlı izle
FUTBOL Sivasspor, Prag deplasmanında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.