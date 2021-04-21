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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bir yerden çok sinirliyim, bir yerden de çok üzgünüm

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, son haftalarda aldıkları beraberliklerden dolayı hem üzgün hem de kızgın olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bir yerden çok sinirliyim, bir yerden de çok üzgünüm

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, ligde son 7 maçın 6'sında berabere kaldıklarını hatırlattı.

Galatasaray'a karşı 95 dakika üstün olduklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Rakibi hiç devreye sokmadan tamamen oyunun ve sahanın hakimi olan, istediği organizasyonları ve opsiyonları hem savunmada hem de hücumda doğru uygulayan bir Trabzonspor vardı. Son 5 maç berabere kaldık. Bunların son 2'sinde son dakikalarda penaltı ve duran toptan goller yedik." diye konuştu.

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında son dakikalarda yedikleri gollerle 2 puan bıraktıklarını hatırlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Bir yerden çok sinirliyim, bir yerden de çok üzgünüm. Üzgünlüğüm, oyuncularım çok iyi niyetli, verdiklerimizi tamamen uygulamaya çalışıyorlar ve saha içinde oyun üstünlüğünü eline alıyorlar. Kızgınlığım ise oyunun anları, aklın ve dakikası vardır... Bunları son 2 haftadır zaman zaman kaçırıyoruz. Son 22-23 maçtır geriden gelerek şampiyonluk yarışının içine kafamızı sokmaya çalıştık. Son 5 maçta 10 puan kaybettik. Bu müsabakaların hepsinde oyun bizim cebimizdeydi. Kazanabilirdik. Gelişen bir takımız. Bu iyi ama anları ve aklı duygularla karıştırmamalıyız. Duyguları aklın önüne koymamamız lazım. Bundan dolayı da kızgınım."

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını belirterek, "Ligin bundan sonraki seyrinde kazanmak için mücadele edeceğiz. Trabzonspor forması için kazanmak ve şampiyon olmak çok önemlidir. Şampiyonluğa oynayacaktır. Bu sezon yarışa sonradan dahil olduk. Önümüzdeki sezon itibarıyla son anları, dakikaları doğru oynamak ve özellikle transfer döneminde doğru hamleler yaparak bu yarışın içinde olmak isteyeceğiz. Trabzonspor forması ağırdır ve bu yarışın içinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

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