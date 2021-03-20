Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Dün Galatasaray puan kaybetti, yarın Beşiktaş- Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu
AA

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a geleli 130. günü geride bıraktığını belirterek, "15. galibiyetimizi aldık, bir kupa kazandık. Hep gelişimden bahsediyoruz, oyun ve oyuncu açısından. Adım adım mesafe kat ediyoruz." diye konuştu.

Pandemi dönemini yaşayan ve bundan etkilenen takımlardan bir tanesi olduklarını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Bu süreçte bazen inişler, çıkışlar ve dalgalanmalar olabilecek. Bugün oyuna, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik. Rakibimizin yetenekli oyuncuları var. Sayısal olarak da üzerimize fazla geldiler. Orada zaman zaman Uğurcan'ın devreye girip kurtardığı, zaman zamanda bizim girip kaçırdığımız, topa sahip olduğumuz, bazen geçişleri kullandığımız durumları yaşadık. "

Avcı, maçın bütününe bakıldığında olumlu ve olumsuz tarafların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Olumsuz tarafları da olacak ki kazanırken gelişmeyi tespit edelim, ona göre nasıl hareket edelim. Dün Galatasaray puan kaybetti, yarında Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu. Onun için kazandık. Yoğun bir süreç, bir 1 haftalık süreç daha var. Bu bize çıkan şansı, fırsatı önümüze koyup değerlendirmek istiyoruz. Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum"

KARAMAN: ERKEN GOL YEDİK

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Trabzonspor karşısında 4-1 gibi beklemedikleri bir skor aldıklarını belirtti.

Maçın geneline baktıklarında ilk devre rakipten kaptıkları topları çok çabuk şekilde tekrar kaybettiklerini belirten Karaman, "Ya ilkinde ya 2 ve 3. paslarda topları kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi, 10 kişiyken golü yedik. Beraberliği sağladıktan sonra 3-4 dakika içinde de 2 gol daha yedik. Yani hele 3. yediğimiz golde defans oyuncusu topla dripling yaparken ne olursa olsun bu şekilde topu kaybetmemeli. Bizim, ligdeki konum itibariyle bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar, yediğimiz gollere sebep oldu." diyen Karaman, şunları kaydetti:

"Bireysel bariz hata yaptık. İkinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem oyun var. İlk yarı 3-4 net pozisyon bulduk. Son vuruşlara başarılı olsaydık belki 3-3, 4-3 belki de 5-3 de olabilirdi, Trabzon lehine. Ama oyunu 3-3'e getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2-1'den geri gelmemiz daha kolay olabilirdi ama daha sonra takım direnci, moral motivasyon da önemli. Nihayetinde bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Dersleri çıkarıp verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den şampiyonluk mesajı! Spor haberleri
FUTBOL"İnşallah mayısta bu savaşı kazanacağız"
Trabzonspor Ankaragücü maç sonucu! Fırtına gol yağdırdı!
FUTBOLFırtına gol yağdırdı!
Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBaşkent'te kazanan Gençler
Bülent Yavuz hayatını kaybetti! Bülent Yavuz kimdir? - Son dakika Spor Haberleri
FUTBOLBülent Yavuz'u kaybettik
SON DAKİKA! Galatasaray Çaykur Rizespor maçının yazar yorumları: İflasın belgesi - GS haberler
FUTBOLİflasın belgesi! Fatih Terim...
Galatasaraylı DeAndre Yedlin, penaltı ve kırmızı kart için özür diledi
FUTBOLPenaltı ve kırmızı için özür diledi
Beşiktaş taraftarından TBF’ye tepki: "Evlatlarımızın hakkını yedirmeyiz"
FUTBOLBeşiktaş taraftarından TBF’ye tepki
Yılport Samsunspor: 0 - GZT Giresunspor: 2
FUTBOL3 puan uzatmalarda geldi!
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
FUTBOLFenerbahçe derbi için kampa girdi
Gaziantep Kulübü'nden Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçtaki hakem kararlarına tepki
FUTBOL"Anlamadığımız bir şeyler VAR"