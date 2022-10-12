Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Sitem değil, ricaydı

Kasımpaşa maçının ardından özeleştiri yapacaklarına ilişkin açıklamaları hatırlatılan Avcı, şunları söyledi:

"Eleştiri bizim işimiz. Hayat da futbol da her zaman olumlu gitmiyor. Bu gidişatla bu süreçte neler yapabiliriz? Bu bazen fiziksel, bazen taktiksel, bazen bire bir iletişimle, esas olan bunun zihin tarafı daha önemli. Futbol takımlarında alacağın sonuçlar bu durumu daha yukarı çeker. İletişimle doğruları bulmak, eksik neleri yapıyoruz bunları tespit ederek daha iyi hale nasıl gelebiliriz, onun için çalışıyoruz. Birçok şey anlatılabilir bu geçiş süreciyle ilgili. Bu bir savunma değil, bir öz eleştiri yapıp içinde neleri çıkartıyoruz. Bunları yapıyoruz. Olumlu gidiyor. İyi bir fırsat var yarın önümüzde. İştahımızı ve hızımızı, konsantrasyonumuzu artırarak devam etmemiz gerekiyor. Kadro belli zaten, çok rotasyon yapamıyorum zaten büyük bir sürpriz olmaz. Gomez cezalı, Fransa takımı olduğu için yarınki maçı Umut'a bıraktık. Umut'la başlayacağız."