Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Tarihi bir galibiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0'lık Monaco zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tarihi bir galibiyet elde ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, Avrupa'da maçlarını kazanan Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'u da tebrik etti.

Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÜLKE ADINA ÇOK GÜZEL OLDU"

"Bugün herkes kazandı galiba, süper. Diğerlerini de tebrik ediyorum. Ülke adına, her şey açısından çok güzel oldu. Grubun en iyi takımıyla oynadık. Fransa Ligi'nde 5 maçtır kazanan bir takımla oynadık. Oyunun 20-25 dakikalık bölümü aslında oyun üstünlükleri onlarındı. Ama çok doğru savunma yaptık ilk yarıda. Oyun biraz geçişli oldu. Doğru cevaplar verdik."

"GRUPTA HER ŞEY DENGELENDİ"

"Tarihi bir galibiyet, gruptan her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. İyi bir takımımız var. 7-8 tane değişen oyuncu ile bu oyunları oynamak kolay değil."

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

"Hüseyin Türkmen, uzun bir sakatlıktan çıktı. Aslında mevkiisi stoper ama sağ bekte de doğru oynadı ayağı ağrıyana kadar, doğru cevaplar verdi. Eren, 19. maçını falan oynuyor. Gbamin, sakatlıktan çıktı. Larsen ve Trezeguet ile başlamadık. Larsen yorgun hissediyor ve sakatlanma riski var. Trezeguet'in sakatlanma durumu vardı, hamle olarak kullanırız dedik. İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDELİM"

"Taraftara teşekkür edelim. Bugün sonuna kadar destek oldular. Trabzonspor taraftarı bu. Çıtalarını çok yükseğe koydular geçen sene. Bütün dünya onları izledi."