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Abdullah Avcı: "Yarışın içine girmek istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avcı, oyunun istedikleri gibi gittiğini belirterek, "Oyun istediğimiz gibi gitti. Golü bulduk. İlk yarının sonlarında zaman zaman yaşadığımız sıkıntılar var. Devre arasına rakip bir pozisyon bularak girdi. İkinci yarıya başlarken mecburen iki değişiklik yaparak başladık. Bartra'nın kasığında bir sıkıntı oldu. Abdulkadir Ömür'ün ise başı döndü. Onun için oyun formasyonunda biraz değişiklik yaptık. Tekrar istediğimiz fırsatları yakalayabilmek içindi aslında. İki net pozisyon yakaladık. Topa biraz daha fazla sahip olabilirdik. Rakibin önemli ayakları var, onlar da müsabakanın bir bölümünde topa sahip oldular. Maçı daha önce koparabilirdik" dedi.

"36 maçtır burada maç kaybetmiyoruz"

Oyunun büyük bölümüne sadık kalan oyuncularını tebrik eden Avcı, "36 maçtır burada maç kaybetmiyoruz. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi Trabzonspor taraftarı. Bize koşulsuz destek veriyorlar. Trabzonspor'un çok alışık olmadığı son 3 maçta deplasmanda mağlubiyetler yaşıyoruz. Transfere ihtiyacımız yok. Onlara ihtiyacımız var diyorum. 27 aydır bize destek oluyorlar. Şampiyonluklar yaşadık, kupalar aldık. Rekorlar kırdık. Herkes mutlu, kazandık. Biz kazanarak devam etmek istiyoruz. Yarışın içine her türlü girmek istiyoruz. Maç kazanmak çok önemli. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'ni de yüksek enerjide, daha öz güvenli götürmemiz açısından önemli. Kısa bir süremiz var ve önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor Hamsik'ten faydalanmak ister"

Marek Hamsik konusunda ise Avcı, "Marek Hamsik hem dünya futbolunun hem Trabzonspor'un en özel oyuncusu ve insanı. Yaş ilerledikçe bu tarz sakatlıklar oluyor, çok iyi profesyonel olmasına rağmen. En son çekilen MR'ında ortalama 4-6 hafta arasında tedavi sürecine ihtiyaç olacaktı. 2-3 günlük izin istedi ben ise 7 gün izin verdim. Öyle oyuncularla çalışmak nasip olur mu bilmiyorum. Döndükten sonra ne yapmak istediğiyle alakalı olarak biz ona yardımcı olacağız. Karar vereceğiz. Trabzonspor ondan faydalanmak ister. Geldikten sonra yemek yiyeceğiz, beraber ondan sonra daha sağlıklı karar vereceğiz genel durumu ile alakalı olarak" ifadelerini kullandı.

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