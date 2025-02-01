Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'la berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, planladıkları oyunu sergileyemedikleri için iki puan kaybettiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un da kendilerinin de sıkıntılarının olduğunu, deplasmana kazanmak için geldiklerini belirtti.

Planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Güneş, "Maalesef kendi oyunumuzun altında kaldık, 2 puan kaybettik üzgünüz. Oyuna iyi başlamadık. Rakip ilk yarının ortasına kadar daha iyiydi ama onlarında etkili atağı yoktu. Savunmada kalıp hızlı çıkışlarını bekliyorduk. Çok basit top kaybı yapınca Kayserispor da bunları kullandı." diye konuştu.

İkinci yarı yaptıkları değişikliklerinin de maçı kazanmak için işe yaramadığı ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"İlk yarının ortalarına doğru düşündüğümüz oyuna döndük hem pas yaptık hem rakibin çıkmasını engelledik. Kenardan getirdiğimiz ataklarda pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. İkinci yarı daha iyi oyun beklerken daha olumsuz bir oyun ortaya çıktı. Oyuncu değişikliklerimiz de işe yaramadı. Kayserispor’un oyun yapısı bizi kontrol edip çıkma düşüncesi, biz faul yapmayıp baskı yapmayınca onlara yardımcı olduk. Kötü bir oyun kötü bir sonuç üzgünüz."