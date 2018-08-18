Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iç sahada 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından konuştu. Karaman, şu ifadeleri, kullandı: "Ligin henüz başındayız. Geçen seneden tahribatlı ve zihinsel manada yorgun oyuncularımız çok ağır antrenman temposundan çıktılar.

Oyuncularımın hakkını yememeliyim. Yoğun bir kamp dönemi geçirdiler ve şikayet etmediler. Olcay ile başlasam kenarda Abdülkadir kalıyor. Bugün Burak girse Olcay sahada olmayacak.

Kulübede hamle oyuncularınız olması gerekiyor. Taraftarımıza da bir teşekkür etmemiz gerek.

Novak antrenmanlarımıza ağrıyla katıldı. Biz ne yaptığımızın farkındayız.

Kazandık, zaman zaman zorlanacağız. Kanat oyuncularımız aramıza katılacak ve transferler olacak

Bunlar da inşallah sahaya daha farklı şekilde yansıyacak. Futbol bizim bildiğimiz iş, Amerika’yı yeniden keşfetmiyoruz."

TAMER TUNA: "DERSLER ÇIKARDIK"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmanın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Oyunda da oyuncuda da değişiklikler oldu. 2. dakikada 1-0 önce başlamak varken 27. dakikada 3-0 geriye düşüyoruz. Bu tabii bizim için önemli bir ders. İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar oynandığını düşünüyorum. Orta saha oyununu skor 3-0 olduktan sonra oynamaya başladık. İkinci yarı pek çok şutumuz vardı. 3-0’dan sonra disiplinimizi bozmadık. Skor olarak dönemedik ama oyunu böyle çevirebilmek de iyi. Başlangıç anlamında kötüydük. Abdülkadir, Olcay ve Rodallega’nın bu baskılarını yapacağını biliyorduk. Trabzonspor’u da tebrik ediyorum."





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ