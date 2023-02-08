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Trabzonspor, tesislerini depremden zarar gören çocuklara açıyor

Trabzonspor Kulübü, deprem bölgesine tırlarını yollarken, tesislerini ise depremde zarar gören çocuklar için açıyor.

Trabzonspor, tesislerini depremden zarar gören çocuklara açıyor
İHA

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerimizi, deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için hazır hale getirdik. Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri’nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz. Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" denildi.

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