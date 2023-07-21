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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını duyurdu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını duyurdu!

        Trabzonspor, NK Varazdin'den Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 18:45
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        Trabzonspor, transferi açıkladı!
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        Trabzonspor, NK Varazdin'den Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir." denildi.

        Bordo mavililer, profesyonel futbolcu Tonio Teklic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2023-2024 futbol sezonu için 600.000 euro

        2024-2025 futbol sezonu için 700.000 euro

        2025-2026 futbol sezonu için 800.000 euro garanti ücret ödeyecek.

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