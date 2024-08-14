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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, play-off turu için sahaya çıkıyor. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında tur için avantajlı skoru elde etmek istiyor. Peki, "Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Rapid Wien-Trabzonspor maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 14.08.2024 - 23:08
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        Rapid Wien-Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da hedef bir üst tura çıkabilmek. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, "Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Rapid Wien-Trabzonspor maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        RAPİD WİEN-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 19.00'da Rapid Wien karşı karşıya gelecek.

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        RAPİD WİEN-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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        TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

        İlk maçta evinde Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor'a tur için sahaya çıkıyor. Bordo mavili ekibe her türlü 2 farklı galibiyette play-off turuna adını yazdıracak.

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        AVRUPA KUPALARINDA 153. MAÇ

        .Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 206 gol gördü.

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