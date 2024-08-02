Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim oldu? Trabzonspor Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi belli oldu!
Trabzonspor, geçtiğimiz akşam UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu rövanş maçında Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf Fırtına oldu. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup ederek büyük avantaj elde eden bordo mavililer, sahasındaki maçtan da galibiyetle ayrılarak rakibini toplamda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla bir üst tura yükselen Trabzonspor'un 3. Eleme turundaki rakibi de belli oldu. Peki, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim oldu? Trabzonspor Avrupa Ligi'nde kiminle eşleşti, maç ne zaman oynanacak? İşte TS Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi ve maç tarihi!
Trabzonspor ile Ruzomberok UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. 2-0'ın rövanşında bordo mavililer, rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. Fırtına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Bu noktada 3. ön eleme turunda Trabzonspor'un rakibinin kim olduğu bordo mavili takıma gönül veren futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti, maç ne zaman? İşte, Trabzonspor Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi ve maç tarihi!
TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turunda Ruzomberok'u eleyen Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Rapid Wien ile eşleşti.
UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU İLK MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.