16 milyon Euro'luk piyasa değeri ile şu anda Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda olan Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın talipleri her geçen gün artıyor. Bordo mavili yönetim, başarılı eldivenin transferinden yüksek bir gelir beklerken, istenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda ise bu transfere onay vermeyecek.

Uğurcan’ın en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi. Bordo mavililer, ayrıca Uğurcan’ın sonraki satışından da yüzde

25’lik bir pay beklentisinde. Yönetim bu seviyelerin altında gelecek teklifleri reddedecek.

Şu anda Trabzonsporlu eldiven Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise İtalya Serie A ekiplerinden İnter, İngiltere Premier Lig’den Tottenham ile Fransa Ligue 1 takımlarından Lille olduğu öğrenildi.