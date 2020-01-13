Trabzonspor resmi internet sitesinden yayınladığı metin ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Metinde yer alan en dikkat çekici kısımlardan biri de oyunculara yapılan tekliflerin açıklanması oldu. Bordo-mavili kulüp, Abdülkadir Ömür için 23, Uğurcan Çakır için ise 20 milyon euro'luk teklif aldıklarını duyurdu.

Açıklamada yer alan o bölüm şöyle:

"Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun bugünkü piyasa değeri 70 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Kamuoyunda büyük ses getiren Yusuf Yazıcı’nın 17 milyon Euro’ya satışının yanı sıra, oyuncularımızdan Uğurcan Çakır’a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür’e ise 23 milyon Euro’luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1.5 milyon Euro’luk değere ulaşmıştır. Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon Euro’ya çıkarken, Transfermarkt verilerine göre ise 60 milyon Euro’dur! Diğer bir deyişle mevcut kadronun yıllık maaşının minimum 3 katı değere ulaşan futbolcu kadrosuna sahibiz."