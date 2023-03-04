Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ediyor.
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir
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Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.
TRABZON'DA 4 EKSİK
Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Bakasetas, kritik maçta yok.
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