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Haberler Futbol Süper Lig Ümraniyespor CANLI YAYIN | Trabzonspor - Ümraniyespor maçı canlı izle!
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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Ümraniyespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Basel'e elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında ligin dibindeki Ümraniyespor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer 38 puanla 6. basamakta yer alırken, son sıradaki Ümraniyespor'un 15 puanı bulunuyor. Trabzonspor Ümraniyespor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

CANLI YAYIN | Trabzonspor - Ümraniyespor maçı canlı izle!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ediyor.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

TRABZON'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Bakasetas, kritik maçta yok.

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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