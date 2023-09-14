Trabzonspor, Umut Güneş transferini bitiriyor! Trabzonspor, Umut Güneş'in transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı

Transferde hamlelerine hız veren ve son olarak Nicolas Pepe, Paul Onuachu ve Batista Mendy gibi isimleri kadrosuna kazandıran Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, bir transferi daha tamamlamaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha Umut Güneş'i transfer etmek için kulübüyle anlaştı.

3 sezondur Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş, Akdeniz ekibi ile çıktığı 95 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.