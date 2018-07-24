Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda Samsunspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi stat dışında saat 16.00'da başlayacak kutlamaların daha sonra stadyum içinde devam edeceği belirtildi.

Stadyumun çevresinde oyun alanları ve sponsor ürün çadırlarının yanı sıra eğlence odaklı ortamın da oluşturulacağı vurgulanan açıklamada, maç öncesi stadyum içinde altyapı oyuncularının koreografi sergileyeceği ifade edildi.

Işık ve dans şovları ile havai fişek gösterisinin yapılacağı etkinlikte, Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinin de sahne alacağı aktarıldı.

Bordo-mavili takımın etkinlikler kapsamında Türk futbolunun köklü ekiplerinden Samsunspor ile yapacağı dostluk maçının saat 21.00'de başlayacağının aktarıldığı açıklamada, futbolcuların yeni sezon öncesi ilk defa bordo-mavili taraftarın önüne çıkacağının altı çizildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun, etkinliğin 26 Temmuz Perşembe günü satışa sunulacak bilet fiyatını, tüm Trabzonspor camiasını yan yana görmek gayesi ile 5 lira olarak belirlediği vurgulandı.

Taraftarlar, şölen havası içinde geçecek kutlamalara davet edildi.

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