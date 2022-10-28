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Trabzonspor'un Avrupa'da deplasman galibiyeti hasreti sürdü

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet hasretine son veremedi

Trabzonspor'un Avrupa'da deplasman galibiyeti hasreti sürdü

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

- İkinci sıradaki yerini koruyamadı

Kızılyıldız deplasmanında mağlup olan Trabzonspor, grupta ikinci sıradaki yerini koruyamadı.
Bordo-mavililer, 6 puanda kalarak 3. sıraya gerilirken Ferencvaros deplasmanından beraberlikle dönen Fransa temsilcisi Monaco puanını 7'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

Ferencvaros 10 puanla ilk sıradaki yerini korurken Kızılyıldız ise 6 puanla dördüncü sırada haftayı kapadı.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 9 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç
2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız-Trabzonspor 2 - 1
2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco-Trabzonspor 3 - 1
2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2
2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0

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