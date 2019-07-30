Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği 10 günlük kampı tamamlayarak Trabzon'a döndü.

20 Temmuz'dan itibaren ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'nın Linz kentinde gerçekleştiren bordo-mavili takım, Hellas Verona ile oynadığı hazırlık maçıyla 10 günlük kampı tamamladı.

Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ardından gece 00.30'da özel uçakla Linz'den ayrılarak 3 saatlik yolculuğun ardından 03.30'da Trabzon'a ulaştı.

İkinci etabın ardından 3 gün izin yapacak bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Ağustos Cuma başlayacak.

12 ANTRENMAN, 4 HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, Bad Zell kasabasında 10 günlük kamp süresince 12 antrenman yaparken 4 de hazırlık karşılaşması oynayarak yeni sezona hazırlandı. Teknik direktör Ünal Karaman, yoğun maç ve hazırlık maçı programında 1 gün oyuncularına izin verdi.

Karadeniz ekibi, kampta ilk olarak 22 Temmuz'da genç oyuncuların ağırlıkla olduğu kadrosuyla Macaristan 2. Lig ekiplerinden Szombathelyi Haladas takımı ile 0-0 berabere kaldı. 25 Temmuz'da Almanya'nın Bundesliga takımlarından Hoffenheim ile oynadığı müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrılan bordo-mavililerin, 27 Temmuz'da kamptaki 3. hazırlık maçında İtalya Seri A ekibi Parma ile oynadığı maç da 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, kamptaki son hazırlık karşılaşmasında da İtalya'nın Verona takımı ile karşı karşıya geldi ve bu mücadele de 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Böylelikle bordo-mavili takım, kampta oynadığı 4 hazırlık maçında 4 beraberlikle aldı.

GOLLER YERLİLERDEN

Geçen sezon yabancı oyuncularının skor yükünü çektiği bordo-mavili takımda, bu sezon öncesi hazırlık maçlarında yerli oyuncular gollere damga vurdu.

Yerli oyuncular 6 golün 5'ine imza attılar. Yusuf Sarı 2 golle en golcü oyuncu olurken Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak ve Kerem Baykuş da birer gol kaydetti. Yabancı oyuncuların tek golü Pereira'dan geldi.

FORVET TRANSFER KAMPA YETİŞMEDİ

Trabzonspor'da forvet hattında alternatif sıkıntısı yaşanmasına rağmen beklenen transfer Avusturya kampına yetişmedi.

İzinli olan Caleb Ekuban'ın da kampın son günlerinde takıma katılması ve ayrıca Salih Kavrazlı'nın da lisansının çıkmaması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman, 3 hazırlık maçında sadece altyapıdan kadroya katılan Muhammet Akpınar ile Koray Kılınç'a görev verebildi. Sonradan kampa dahil olan Ekuban ise son oynanan Hellas Verona karşılaşmasında ikinci yarı oyuna girerek 45 dakika süre aldı.

ANDJUSİC GÖZE GİREMEDİ

Trabzonspor'un Bosnalı Hersekli oyuncu Nemanja Andjusic, kampta bekleneni veremedi.

Bordo-mavili futbolcu, Avusturya kampında Macaristan 2. Lig ekibi Haladas ile oynanılan ilk maçın 63. dakikasında ve Verona maçının 45. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bona-Hersekli futbolcu, toplam 72 dakika sahada kalırken hazır bir görüntü sergilemedi.

YUSUF SARI DİKKATİ ÇEKTİ

Trabzonspor'da yeni transferler içinde en çok beğeni kazanan oyuncuların başındaki isim Yusuf Sarı oldu.

Sezon başında Fransa'nın Olympique Marsilya takımından transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, her geçen gün takıma adapte olurken Hoffenheim ve Parma maçlarında da 1'er gol kaydetmeyi başardı.

Son Verona maçında forma giymeyen Yusuf Sarı, 3 maçta attığı 2 golle de hazırlık maçlarının en golcü oyuncusu olarak öne çıktı.

BAŞKAN YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, kafileyle birlikte Linz'e gelerek bir süre kampta yer aldı.

26 Temmuz'a kadar antrenmanları takip eden başkan Ağaoğlu, oyuncularla sıcak diyaloglarıyla dikkat çekerek kampa adeta damga vurdu. Abdülkadir Ömür'e yalın ayakla koşarken ayakkabılarını veren, Anthony Nwakaeme'nin de başını okşayıp öperek basında da gündem olan Ağaoğlu, futbolculara karşı sıcak davranışlarıyla dikkati çekti.

Ağaoğlu, gazetecilerin de basın bayramını kutlayarak çikolata ikram etti.

KAMPIN NEŞE KAYNAĞI AVDİJAJ

Trabzonspor'un Kosovalı oyuncu Avdijaj, Türkçesiyle kampın neşe kaynağı oldu.

Türkçe şarkılar söyleyen Kosovalı futbolcunun özellikle İbrahim Tatlıses'in 'Bir kulunu çok sevdim' şarkısı bordo-mavili futbolcular tarafından büyük beğeniyle dinlendi.

OBİ MİKEL, TRABZON'DA BAŞLAYACAK

Trabzonspor'un transfer ettiği Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, kampta yer almayan tek futbolcu oldu.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin verilen bordo-mavili futbolcu, Trabzon'a dün geldi. Obi Mikel, 2 Ağustos Cuma günü bordo-mavili takımla ilk çalışmasına çıkacak.