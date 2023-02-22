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Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda oynayacağı Basel maçının kafilesinde yer alan isimler belli oldu

Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu belli oldu
AA

Trabzonspor'un Basel karşısında çıkacağı Konferans Ligi maçının kadrosu belli oldu.

Bordo-mavili takımda 22 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Tokgöz, Edin Visca ve Marek Hamsik kafilede yer almazken; yeni transfer Lazar Markovic, UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

Kafilede bulunan isimler şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok,Gomez ve Naci Ünüvar."

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını bu akşam saat 19.00'da maçın oynanacağı St. Jakob-Park Stadyumu'nda yaparak maç saattini beklemeye başlayacak.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Vitor Hugo, saat 18.30’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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