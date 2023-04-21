Trabzonspor'un deplasman fobisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un deplasman fobisi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiledi

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Trabzonspor'un deplasman fobisi

    Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görevinden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını Nenad Bjelica’yı takımın başına getirerek son veren Trabzonspor’da kötü gidişat sürüyor.
  • Trabzonspor'un deplasman fobisi

    Sivasspor karşısına yeni teknik direktörü ile çıkan bordo-mavililer, müsabakada öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’de, üst üste oynadığı son 4 maçtan ise galibiyet çıkaramadı. Söz konusu mücadelelerde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde edildi.
  • Trabzonspor'un deplasman fobisi

    Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada oynadığı 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi Avrupa’da deplasmanda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
  • Trabzonspor'un deplasman fobisi

    Karadeniz temsilcisi, ligde bu sezon oynadığı 14 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü.
  • Trabzonspor'un deplasman fobisi

    Karadeniz ekibi şampiyon olduğu sezonda ise aynı haftalarda 33 puanla dış saha lideri pozisyonunda yer alıyordu. Trabzonspor, bu sezon deplasmanda ortaya koyduğu performans ile son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiledi. Bordo-mavili takım, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 14 puan topladı.
  • Trabzonspor'un deplasman fobisi

    Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonda deplasmanda 33 puan, 2020-21 sezonunda 29 puan, 2019-20 sezonunda 27 puan, 2018-19 sezonunda 20 puan, 2017-18 sezonunda 20 puan, 2016-17 sezonunda 26 puan almıştı. 2015-2016 sezonunda 13 puan kazanan Trabzonspor, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını ortaya koydu.
  • Trabzonspor'un deplasman fobisi

    Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet yaşadı. Kötü giden sezonda kupayı hedefleyen Bordo-mavililer, konuk olduğu MKE Ankaragücü’ne mağlup olarak hu hedefini de gerçekleştiremedi.
  • Trabzonspor'un deplasman fobisi

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.