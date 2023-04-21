Trabzonspor'un deplasman fobisi

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada oynadığı 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi Avrupa’da deplasmanda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.