Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 15. sırasında yer alan Trabzonspor, deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

Bordo-mavililer, sezonun ilk 8 deplasman maçında galibiyet yüzü göremeyerek kulüp tarihinin en kötü dış saha performansını sergiledi.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında deplasmanda son dakikalarda yediği golle 4-3 mağlup ayrıldı. Sezonun ilk yarısında dış sahada oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Karadeniz ekibi, bu süreçte oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer konuk olduğu son 4 müsabakada ise rakiplerinden puan almayı başaramadı.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET BİR SEZON Trabzonspor'un deplasmandaki bu kötü grafiği, taraftarlar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Özellikle sezon başında yapılan transferlerle büyük umutlarla sezona başlayan bordo-mavililer, dış sahada istediği sonuçları bir türlü elde edemedi. Takımın gol yollarındaki sıkıntısı ve defans hattındaki zaaflar, deplasman maçlarında alınan başarısız sonuçların en önemli nedenleri arasında yer aldı. REKLAM