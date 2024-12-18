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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:54
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        Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. sırasında yer alan Trabzonspor, deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

        Bordo-mavililer, sezonun ilk 8 deplasman maçında galibiyet yüzü göremeyerek kulüp tarihinin en kötü dış saha performansını sergiledi.

        Trabzonspor, Galatasaray karşısında deplasmanda son dakikalarda yediği golle 4-3 mağlup ayrıldı. Sezonun ilk yarısında dış sahada oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Karadeniz ekibi, bu süreçte oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer konuk olduğu son 4 müsabakada ise rakiplerinden puan almayı başaramadı.

        DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET BİR SEZON

        Trabzonspor'un deplasmandaki bu kötü grafiği, taraftarlar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Özellikle sezon başında yapılan transferlerle büyük umutlarla sezona başlayan bordo-mavililer, dış sahada istediği sonuçları bir türlü elde edemedi. Takımın gol yollarındaki sıkıntısı ve defans hattındaki zaaflar, deplasman maçlarında alınan başarısız sonuçların en önemli nedenleri arasında yer aldı.

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        KULÜP TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ

        Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, kulüp tarihinde ender rastlanan bir performans sergiledi. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig tarihinde daha önce bu kadar kötü bir deplasman başlangıcı yapmamıştı. Dış sahadaki kötü sonuçlar, Trabzonspor'un genel sıralamadaki durumunu da olumsuz etkiledi.

        Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de deplasman oynadığı maçlar şöyle:

        Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

        Eyüpspor: 0 - Trabzonspor: 0

        Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

        Atakaş Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1

        Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1

        Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 1

        Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

        Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

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