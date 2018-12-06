Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Jose Sosa, bu sezon ortaya koyduğu performansıyla bordo-mavilileri göz dolduruyor. Onur ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Arjantinli futbolcu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın vazgeçmediği isimlerinde başında geldi. Bu sezon bordo-mavililerin oynadığı 14 lig maçının tamamında 11'de sahaya çıkan Sosa, 1205 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu.
GEÇTİĞİMİZ SEZONUN ÜSTÜNDE
İtalya'nın Milan ekibinden bordo-mavili takıma transfer olan Jose Sosa, söz konusu sezonda kendisinden beklenin performansı ortaya koyamamıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Sosa, Yanal'ın ayrılmasından sonra göre gelen Rıza Çalımbay döneminde de arzu edilen seviyeye gelemedi. Arjantinli oyuncu 25 maçta 1689 dakika sahada kalarak 2 asit yapmıştı. Yüzde 60 isabetli pas ortalamasıyla oynayan oyuncu bu sezon ise bu rakamın bir hayli üstüne çıkmış durumda.
TAM BİR ŞEF
Takımın pas trafiğini yönlendiren ve en çok topla buluşan isim olan Arjantinli oyuncu bordo-mavili takıma geldiği günden bugüne kadar ki bölümde en iyi istatistiğini ortaya koydu. Sosa, gösterdiği performansla orkestra şefi gibi sahada hareket etti. Forma giydiği 14 maçta toplam 952 kez pas yapan oyuncu, 756 kez ise isabetli pas yaparak bu alanda en iyisi konumunda yer alıyor. 2 gol ve 3 asist yapan Sosa yüzde 80'nin üzerinde pas trafiğiyle oynuyor.
Sezon başı göreve gelen Teknik Direktör Ünal Karaman, kamp döneminde yıldız oyuncuyla kurduğu diyaloğun ve dokunuşların karşılığını ise her geçen hafta üstüne koyarak alıyor. Karaman, kamp döneminde sakatlanan Sosa ile bire bir ilgilenerek moral vermesi Arjantinli oyuncunun güven kazanmasına yol açmıştı. Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 8 numaralı formayı giyen ve kaptanlık görevinde bulunan teknik direktör Ünal Karaman, kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen kaptan Sosa ile kurduğu iletişim Arjantinli oyuncunun yeteneklerini ön plana çıkarmasına sağladı.
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