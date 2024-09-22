Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Giriş: 22.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:44
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu belli oldu.
Bordo-mavililerde Orsic kadroda kendine yer bulamazken; sakatlıkları bulunan Savic, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile kırmızı kart cezalısı Edin Visca kafilede yer almadı.
İşte Fırtına'nın Gaziantep kafilesi:
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