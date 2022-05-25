Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de küme düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ı istiyor. Avcı 29 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti ve takımında görmek istediğini iletti. Halil Akbunar da Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakıyor. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan milli futbolcunun bonservisi için Göztepe yönetimiyle temasa geçti. Halil Akbunar'ın İzmir ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo mavili yönetim para ve oyuncu takası karşılığında transferi bitirmeye çalışacak.

Bu sezon Göztepe ile 33 maça çıkan Halik Akbunar 5 gol atarken, 6 da asist yapmıştı.

DİĞER HEDEF LUCAS MARTINS!

Abdullah Avcı'nın takımında görmek istediği bir başka oyuncu da Antalyasporlu Fernando Lucas Martins.

Bordo mavili yönetim Brezilyalı oyuncu için Akdeniz ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor. Fernando'nun Antalyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Devre arasında Antalyaspor'a bedelsiz transfer olan Fernando Lucas Martins takımına 18 maçta 4 gol, 4 de asist katkısı yapmıştı.