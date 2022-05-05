Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına asbaşkan Ertuğrul Doğan'dan destek

Heat ve Suns serilerini 2-0 yaptı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Kupa Anıtı'na 5 milyon lira daha katkı sağlayarak, toplamda 6 milyon liralık bağışta bulunmuş oldu. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini, anıtın camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.