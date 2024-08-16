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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un rakibi belli oldu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un rakibi belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi St. Gallen oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 00:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:49
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        Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
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        Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

        Bordo-mavililer, play-off maçında Slask Wroclaw'ı eleyen İsviçre ekibi ST. Gallen ile karşılaşacak.

        İlk maç 22 Ağustos Perşembe, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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