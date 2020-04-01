Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu Ndiaye'den ülkesine yardım

AA

Ndiaye'nin ailesi, Senegal'in başkenti Dakar'a bağlı Diamaley ve Post ilçelerinde 650 aileye pirinç, sabun, çamaşır suyu, dezenfektan ve deterjan bulunan yardım kolilerini ailelere dağıttı.

Ayrıca Diamaley sağlık merkezine, maske, dezenfektan, hijyen kiti ve tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım Ndiaye'nin ailesi tarafından ulaştırıldı.

Badou Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Bugün dayanışma gösterme günü. Bu zorlu şartlar beni doğduğum topraklardaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye itti." diyen ünlü futbolcu Ndiaye, birçoğu salgın nedeniyle işlerini kaybeden bu insanlara elinden gelen en iyi şekilde yardım etmeye çalıştığını belirtti.

Ndiaye, "Allah'ın izniyle bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelerek daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Senegal için dua ettiğini aktaran Ndiaye, Türkiye'nin Kovid-19'la başarılı bir mücadele verdiğini, kendisini Trabzon'da güvende hissettiğini ifade etti.

Bordo-mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli yıldız futbolcu, daha önce Galatasaray'da top koşturmuştu.