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        Trabzonspor'un son dakika kabusu sürüyor

        Trabzonspor, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 4 gol nedeniyle toplam 11 puan kaybetti. Karadeniz ekibi son olarak Galatasaray maçında yine uzatmaların son dakikasında kalesinde gördüğü golle 3 puanı sahada bırakan taraf oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:07
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        Trabzonspor'un son dakika kabusu sürüyor
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        Trabzonspor, bu sezon son dakika kabusundan bir türlü kurtulamıyor. Göztepe ile Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynadıkları maçta 90+2’de David Tijanic’in golüne engel olamayarak rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, ardından 11. haftada Fenerbahçe’yi ağırladığı karşılaşmanın 90+12. dakikasında Sofyan Amrabat’ın golüyle yıkıldı ve müsabakayı 3-2 kaybetti.

        Ligin 15. haftasına ise gelindiğinde bu kez sahasında Kasımpaşa ile mücadele eden Trabzonspor, 90+1’de Da Costa’nın golüne engel olamayarak galibiyeti kaçırdı ve 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

        Galatasaray mücadelesinin 90+8. dakikada da oyuna sonradan giren savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz’a çarpan top filelere gitti ve bordo-mavili takım, son dakika kabusuyla bir kez daha 3 puandan oldu.

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