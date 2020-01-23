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HaberlerFutbolTrabzonspor'un Sörloth planı!

İşte Sörloth planı!

Trabzonspor, talipleri olan Norveçli golcü için elini çabuk tutmaya karar verdi. Karadeniz ekibi, Sörloth'un tapusunu mayıs ayında alacak!

Sörloth

Trabzonspor'da fırtına estiren ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Alexander Sörloth için yönetim harekete geçiyor...

Şu ana kadar Bordo-Mavili forma alında 18 gol atarak kariyer rekoru kıran Norveçli oyuncu, 2 yıllığına Crystal Palace’dan
kiralanmıştı. Gelecek sezonki maçların %50’sinde ilk 11 oynaması halinde zorunlu olarak 6 milyon euro satın alma opsiyonu olan golcü oyuncu için bu süre beklenmeyecek.

Karadeniz ekibi, sezon sonunda bu parayı ödeyip Sörloth'un tapusunu alacak. 

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