İşte Sörloth planı!

Trabzonspor'da fırtına estiren ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Alexander Sörloth için yönetim harekete geçiyor...

Şu ana kadar Bordo-Mavili forma alında 18 gol atarak kariyer rekoru kıran Norveçli oyuncu, 2 yıllığına Crystal Palace’dan

kiralanmıştı. Gelecek sezonki maçların %50’sinde ilk 11 oynaması halinde zorunlu olarak 6 milyon euro satın alma opsiyonu olan golcü oyuncu için bu süre beklenmeyecek.

Karadeniz ekibi, sezon sonunda bu parayı ödeyip Sörloth'un tapusunu alacak.