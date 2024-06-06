Trabzonspor'un transfer hedefleri

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yoğun şekilde devam ediyor. Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Dragus ile anlaşan bordo mavililer; stoper, merkez orta saha ve santrfor takviyesi için de mesai harcıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibinde kanat ve stoper hattında yaşanması muhtemel ayrılıklarla birlikte takviye sayısının da artması bekleniyor.