Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un transfer hedefleri - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un transfer hedefleri

        Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Bordo mavililer, hem doğrudan ilk 11 oynayacak yabancı oyuncu takviyesi yapmak, hem de kaliteli yerli rotasyonunu genişletmek istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.06.2024 - 15:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un transfer hedefleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'da transfer hareketliliği yoğun şekilde devam ediyor. Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Dragus ile anlaşan bordo mavililer; stoper, merkez orta saha ve santrfor takviyesi için de mesai harcıyor.

        TRT Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibinde kanat ve stoper hattında yaşanması muhtemel ayrılıklarla birlikte takviye sayısının da artması bekleniyor.

        Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda oyuncu izleme ekibi ve menajerlerden gelen öneriler de değerlendirilerek birçok isimden oluşan geniş bir oyuncu havuzu oluşturuluyor.

        Havuzdaki adaylarla görüşmeler ise başkan Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra bazen yönetim kurulu üyeleri, bazense menajerler aracılığıyla yürütülüyor.

        Trabzonspor'da belirlenen mevkilerin dışında özellikle yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da yapılıyor.

        Gerek yurt içinden gerekse yurtdışında oynayan gurbetçi oyunculardan oluşturulan listeye göre temaslar sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı
        Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?