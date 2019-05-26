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Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yüzü güldü

AA

Spor Toto Süper Lig'i 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman ile yüzü güldü

Ünal Karaman

Bordo-mavili takım, sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde ligde son 8 sezonun en iyi dönemini yaşayarak 3 sezon aradan sonra da Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Karadeniz ekibi, Ünal Karaman yönetiminde ligde 34 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 63 puan toplarken 1,85 puan ortalaması yakalayarak Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi ortalamayı elde eden isim oldu.

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in görev aldığı 4. döneminde 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013 sezonunun 19. haftasına kadar olan dönemde oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle yine 1,85'lik başarı yakalamıştı.

Bordo-mavili takım, Tolunay Kafkas yönetiminde 1,46, Mustafa Akçay döneminde 1,45, Vahid Halilhdoziç ile 1,12, Şota Arveladze ile 1,27, Sadi Tekelioğlu ile 1,42, Hami Mandıralı ile 2 ayrı dönemde 1,38, Ersun Yanal'ın iki döneminde 1,56, Rıza Çalımbay ile 1,77 puan ortalaması elde etmişti.

SEZONU TAMAMLADI, 2 YIL DAHA ANLAŞTI

Ünal Karaman, Trabzonspor´da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 çalıştırıcıdan biri oldu.

Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı ve Şota Arveladze, hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu.

Karaman, Karadeniz ekibinde futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak şampiyonluklar yaşayan ve kupalar kaldıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda bir sezonu tamamlayan 4. teknik adam olarak tarihe geçti.

Karaman ile 2 yıllık daha anlaşma sağlandı.

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI EN ÇOK PUANI TOPLADI

Trabzonspor, Süper Lig'de üç büyük rakibine karşı da son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı.

Bordo-mavililer, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında oynadığı 6 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak son yılların en çok puanını topladı. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 2010-11 sezonunda 15 puan elde ederken, bu sezon ise 11 puan toplamayı başardı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 2010-2011 sezonundaki Şenol Güneş'in döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı da gösterdi.

GENÇLERE ŞANS VERDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yanına yeni genç isimler ekledi.

Bordo-mavililerde kalede Uğurcan Çakır, savunmada Hüseyin Türkmen, orta alanda Abdulkadir Parmak gibi alt yapıdan çıkan isimler de ilk 11'in vazgeçilmezleri oldu.

Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Juraj Kucka gibi isimlerle de ara transferde yollar ayrıldı. Transfer yasakları, üst üste sakatlıklara, genç oyunculara rağmen Karadeniz ekibi, Karaman ile üst sıralarda yer almayı başardı.

 

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