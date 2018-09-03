Kolombiyalı futbolcu Rodallega 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Nijeryalı Anthony Nwakaeme 2 golle bu futbolcuyu takip etti. Bir diğer Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Çekyalı Novak, Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban da 1'er gol skora katkı sağladılar.
Yerli oyunculardan sadece Olcay Şahan 1 gol atma başarısı gösterdi.
GEÇEN SEZON YERLİLER FAZLA ATMIŞTI
Geçen sezon ilk 4 haftada yine 9 gol atan bordo-mavililerde, yerli oyuncular 5 gol ile yabancılardan fazla gol kaydetmişti.
Burak Yılmaz, söz konusu dönemde 3 kez rakip fileleri havalandırırken Olcay Şahan da 2 kez gol atma başarısı göstermişti.
EKUBAN'DAN 4 DAKİKADA 1 GOL
Geçen sezon İngiltere'nin Leeds United takımında 20 lig maçında 1 kez rakip kaleye gol gönderen Ganalı oyuncu Ekuban, Trabzonspor'da 4 dakikada golle tanıştı.
Galatasaray maçının 86. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen forvet oyuncusu, hemen golle tanıştı.
Sadece 2 maçta 107 dakika oynayan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de 2 gol atma başarısı gösterdi.
FORVETLERDEN 6 GOL
Trabzonspor'da 9 golün 6'sını forvet oyuncuları attı.
Rodallega 3, Nwakaeme 2, Ekuban da 1 golle forvet oyuncuları olarak takıma gol katkısı sağladı.
6 YABANCIYA MİLLİ DAVET
Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncuya milli takımlarından davet geldi.
Bordo-mavililerde Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, Kostarikalı kaleci Esteban Alvarado, Çekyalı Filip Novak ve Slovak futbolcu Juraj Kucka'ya ülkelerinin milli takımı kamplarına gittiler.
İLK 4 HAFTADAKİ GOLLER
Trabzonspor'un ligin ilk 4 haftasında oynadığı maçlar ve gol atan oyuncular şöyle
|Maç
|Skor
|Gol atan oyuncular
|Medipol Başakşehir- Trabzonspor
|2-0
|-
|Trabzonspor-Sivasspor
|3-1
|Olcay, Rodallega (2)
|Ankaragücü-Trabzonspor
|2-2
|Novak, Rodallega
|Trabzonspor-Galatasaray
|4-0
|Nwakaeme (2), Onazi, Ekuban
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