Öne Çıkanlar
Trabzonspor
Futbol
Haberler > Futbol

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları coştu!

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada rakip fileleri 9 kez havalandıran Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla coştu. Geçen sezon söz konusu dönemde skor yükünü tutan Burak Yılmaz'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan bordo-mavililerde, 9 golün 8'ini yabancı futbolcular kaydetti

03 Eylül 2018 Pazartesi, 11:36:32 | Güncelleme:

Kolombiyalı futbolcu Rodallega 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Nijeryalı Anthony Nwakaeme 2 golle bu futbolcuyu takip etti. Bir diğer Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Çekyalı Novak, Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban da 1'er gol skora katkı sağladılar.

Yerli oyunculardan sadece Olcay Şahan 1 gol atma başarısı gösterdi.

GEÇEN SEZON YERLİLER FAZLA ATMIŞTI

Geçen sezon ilk 4 haftada yine 9 gol atan bordo-mavililerde, yerli oyuncular 5 gol ile yabancılardan fazla gol kaydetmişti.

Burak Yılmaz, söz konusu dönemde 3 kez rakip fileleri havalandırırken Olcay Şahan da 2 kez gol atma başarısı göstermişti.

EKUBAN'DAN 4 DAKİKADA 1 GOL

Geçen sezon İngiltere'nin Leeds United takımında 20 lig maçında 1 kez rakip kaleye gol gönderen Ganalı oyuncu Ekuban, Trabzonspor'da 4 dakikada golle tanıştı.

Galatasaray maçının 86. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen forvet oyuncusu, hemen golle tanıştı.

Sadece 2 maçta 107 dakika oynayan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de 2 gol atma başarısı gösterdi.

FORVETLERDEN 6 GOL

Trabzonspor'da 9 golün 6'sını forvet oyuncuları attı.

Rodallega 3, Nwakaeme 2, Ekuban da 1 golle forvet oyuncuları olarak takıma gol katkısı sağladı.

6 YABANCIYA MİLLİ DAVET

Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncuya milli takımlarından davet geldi.

Bordo-mavililerde Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, Kostarikalı kaleci Esteban Alvarado, Çekyalı Filip Novak ve Slovak futbolcu Juraj Kucka'ya ülkelerinin milli takımı kamplarına gittiler.

İLK 4 HAFTADAKİ GOLLER

Trabzonspor'un ligin ilk 4 haftasında oynadığı maçlar ve gol atan oyuncular şöyle

Maç Skor Gol atan oyuncular
Medipol Başakşehir- Trabzonspor 2-0 -
Trabzonspor-Sivasspor 3-1 Olcay, Rodallega (2)
Ankaragücü-Trabzonspor 2-2 Novak, Rodallega
Trabzonspor-Galatasaray 4-0 Nwakaeme (2), Onazi, Ekuban

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.