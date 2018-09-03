Kolombiyalı futbolcu Rodallega 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Nijeryalı Anthony Nwakaeme 2 golle bu futbolcuyu takip etti. Bir diğer Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Çekyalı Novak, Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban da 1'er gol skora katkı sağladılar.

Yerli oyunculardan sadece Olcay Şahan 1 gol atma başarısı gösterdi.

GEÇEN SEZON YERLİLER FAZLA ATMIŞTI

Geçen sezon ilk 4 haftada yine 9 gol atan bordo-mavililerde, yerli oyuncular 5 gol ile yabancılardan fazla gol kaydetmişti.

Burak Yılmaz, söz konusu dönemde 3 kez rakip fileleri havalandırırken Olcay Şahan da 2 kez gol atma başarısı göstermişti.

EKUBAN'DAN 4 DAKİKADA 1 GOL

Geçen sezon İngiltere'nin Leeds United takımında 20 lig maçında 1 kez rakip kaleye gol gönderen Ganalı oyuncu Ekuban, Trabzonspor'da 4 dakikada golle tanıştı.

Galatasaray maçının 86. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen forvet oyuncusu, hemen golle tanıştı.

Sadece 2 maçta 107 dakika oynayan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de 2 gol atma başarısı gösterdi.

FORVETLERDEN 6 GOL

Trabzonspor'da 9 golün 6'sını forvet oyuncuları attı.

Rodallega 3, Nwakaeme 2, Ekuban da 1 golle forvet oyuncuları olarak takıma gol katkısı sağladı.

6 YABANCIYA MİLLİ DAVET

Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncuya milli takımlarından davet geldi.

Bordo-mavililerde Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, Kostarikalı kaleci Esteban Alvarado, Çekyalı Filip Novak ve Slovak futbolcu Juraj Kucka'ya ülkelerinin milli takımı kamplarına gittiler.

İLK 4 HAFTADAKİ GOLLER

Trabzonspor'un ligin ilk 4 haftasında oynadığı maçlar ve gol atan oyuncular şöyle

Maç Skor Gol atan oyuncular Medipol Başakşehir- Trabzonspor 2-0 - Trabzonspor-Sivasspor 3-1 Olcay, Rodallega (2) Ankaragücü-Trabzonspor 2-2 Novak, Rodallega Trabzonspor-Galatasaray 4-0 Nwakaeme (2), Onazi, Ekuban

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