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Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile anlaştı. Hırvat teknik adam, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

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  • Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!

    Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliği sona erdi ve Nenad Bjelica ile  anlaşmaya varıldı.
  • Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!

    Bordo-mavililere 'evet' diyen Hırvat teknik adamı taşıyan uçak, gece saat 00.30 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
  • Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!

    Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo gibi isimlerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi, son olarak rotasını Nenad Bjelica'ya çevirdi. 
  • Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!

    Bordo-mavili kulüp ile 51 yaşındaki çalıştırıcı arasında gerçekleşen görüşmede taraflar her konuda anlaşmaya vardı ve deneyimli teknik adam Türkiye'ye geldi. 
  • Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!

    Bjelica'nın, salı günü başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

     
  • Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!

    Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.

     
  • Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!

    Son olarak Hırvat ekibi Osijek'te görev yapan Bjelica, 2022 Ağustos ayından beri takım çalıştırmıyordu.

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