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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Batagov, Trabzon'a geldi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un yeni transferi Batagov, Trabzon'a geldi

        Trabzonspor, Ukrayna'nın Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiği Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:11
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        Batagov, Trabzon'a geldi
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        Trabzonspor’un Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’tan kadrosuna kattığı ve 4 yıllık anlaşma sağladığı 22 yaşındaki Arseniy Batagov, saat 22.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Oyuncu daha sonra konaklayacağı otele geçti. Arseniy Batagov, transferiyle bordo-mavililer transfer sayısını 10'a çıkardı.

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