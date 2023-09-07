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        Trabzonspor'un yeni transferi : Batista Mendy

        Trabzonspor'un Angers kulübünde forma giyen 23 yaşındaki Batista Mendy ile anlaştı. Oyuncunun Trabzon'a gelmesinin ardından görüşmelerin tamamlanıp , transferin açıklanması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:16
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        Batista Mendy kimdir?
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        Batista Mendy, 12 Ocak 2000 tarihinde Fransa'nın Saint-Nazaire bölgesinde dünyaya geldi.

        Gine-Bissau asıllı Fransız futbolcu, kariyerine Nantes altyapısında başladı. Kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi de altyapısından yetiştiği Nantes'ta imzaladı. Oyuncu sağ ayağını kullanmaktadır. Trabzonspor anlaşmadan önce oyuncuya Leeds United'ın da ilgisinin olduğunu iddaa edilmişti.

        Batista Mendy, şuana kadar kariyerinde 117 maça çıktı. 71 kez Ligue 1'de forma giyerken, Ligue 2'de ise 38 defa sahaya çıktı.

        3 Milyon Euro piyasa değerine sahip olan Fransız ön liberonun, stoper olarakta oynayabilme özelliği bulunuyor. 1,91 boyunda olan Mendy, Temmuz 2021'de Angers'a transfer oldu. 76 maçta görev yaparken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

        Geçtiğimiz sezon ise ilk 11'de 35 maça çıkan Batista Mendy, 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Batista Mendy, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

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