Trabzonspor'un yıldızı Pepe halı sahada görüntülendi
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, halı sahada maç yaparken görüntülendi.
Giriş: 01.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:30
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, halı sahada taraftarlarla maç yaparken görüntülendi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 müsabakada forma giyen Pepe, 5 gol atmıştı.
Halı saha performansında da etkili olan Fildişi Sahili oyuncunun yaptığı şov da dikkat çekti.
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