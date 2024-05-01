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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un yıldızı Pepe halı sahada görüntülendi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un yıldızı Pepe halı sahada görüntülendi

        Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, halı sahada maç yaparken görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:30
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        Trabzonsporlu Pepe halı sahada!
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        Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, halı sahada taraftarlarla maç yaparken görüntülendi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 müsabakada forma giyen Pepe, 5 gol atmıştı.

        Halı saha performansında da etkili olan Fildişi Sahili oyuncunun yaptığı şov da dikkat çekti.

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