Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında Gaziantep FK´yı 4-1 mağlup ederek puanını 15´e yükselten Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı. 2010-11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011-12 sezonunda 13, 2012-13 sezonunda 13, 2013-14 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10, 2016-17 sezonunda 10, 2017-18 sezonunda 9, 2018-19 sezonunda 13 ve bu sezon ise 15 puanı hanesine yazdırdı.

"BURANIN HAMURUNDA VARIM" DİYEN KARAMAN'DAN 2 BAŞARILI SEZON

1 Haziran 2018 tarihinde Trabzonspor´da teknik direktör olarak göreve başlayan ve yaptığı açıklamada `ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım' diyen Ünal Karaman, ligde 8´inci haftalar itibariyle bordo-mavili takımın 17 puan topladığı 2010-11 sezonunda Şenol Güneş´in yardımcısı olarak görevini yürütürken, 9 yıl aradan sonra bu sezon elde edilen en yüksek puanda da takımın başında teknik direktör olarak yer aldı. 2010-11 sezonunda Trabzonspor´da yardımcı antrenörlük görevini yürütürken başarıyı tadan Karaman, 2019-20 sezonunun ilk 8 haftasında yakalanan başarılı gidişata da teknik direktörlük görevinde damgasını vurdu.

FORMÜLÜ SEVGİ VE SAMİMİYET

2018-19 sezonunda Trabzonspor´u uzun bir aradan sonra Avrupa Ligi´ne taşıyan, bu sezon da ligde zirve yarışının iddialı takımları arasına sokan teknik direktör Ünal Karaman, göreve geldiği ilk sezonda `takımı yukarılara taşıyacak formülünüz var mı?´ sorusuna, `Bir tek şart, katıksız sevgi ve samimiyet. Kendi formülü kendi içerisinde çıkarmış olacağız. Zaman içerisinde işleyişi göreceksiniz" yanıtını vermişti. Karaman, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada da takımdaki tüm futbolcuların aidiyetinin yüksek olduğunu ve samimiyetle mücadele ettiğini, bu durumdan da gurur duyduğunu belirtti.

YEREL GAZETELERDEN "TRABZON'UN ZİRVE DANSI" YORUMU

Öte yandan kentteki yerel gazeteler, Trabzonspor´un Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında 4-1 kazandığı Gaziantep FK maçının ardından `Trabzon´un zirve dansı, lidere selam durun, zirve Fırtına´dan sorulur" yorumlarında bulundu.

Karadeniz gazetesi, "Lidere selam durun", "Trabzonspor Daniel Sturridge´nin 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Gaziantep FK´yı 4-1 yenip 284 hafta sonra maç fazlasıyla zirveye kuruldu", Taka gazetesi, "Sturridge şov başladı", "Ünal Karaman, haftalar sonra yıldız oyuncuyu 11´de sahaya sürdü, Gaziantep karşısında bir gol bir asistle yıldızlaştı", Günebakış gazetesi, "Trabzon´un zirve dansı", "Beşiktaş ve Rize´den sonra Gaziantep´i de seriye takan Fırtına, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu, Karadeniz´de Sonnokta gazetesi, "Zirve Fırtına´dan sorulur", "Trabzonspor Gaziantep FK´yı devirdi, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu", Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına sildi süpürdü", "Sezona `o sene, bu sene´ parolasıyla başlayan Trabzonspor, ligin 8´inci haftasında bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu" ifadelerine yer verdi.